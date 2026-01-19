Política

7 candidatos señalan politización de norma sobre aborto terapéutico y revertirían el decreto de Rodrigo Chaves

Otros siete aspirantes abogan por revisar con criterios técnicos el decreto, mientras que seis más lo dejarían tal como está

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Chaves Alianza Evangélica
El presidente Rodrigo Chaves pactó la nueva norma técnica sobre "aborto terapéutico" en cita con los líderes de la Federación Alianza Evangélica, entre ellos el exdiputado y ahora candidato a diputado de Pueblo Soberano, Gonzalo Ramírez (der.). (Cortesía Alianza Evangélica/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Norma técnicaAborto terapéuticoElecciones 2026
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.