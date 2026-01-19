7 candidatos señalan politización de norma sobre aborto terapéutico y revertirían el decreto de Rodrigo Chaves

El presidente Rodrigo Chaves pactó la nueva norma técnica sobre "aborto terapéutico" en cita con los líderes de la Federación Alianza Evangélica, entre ellos el exdiputado y ahora candidato a diputado de Pueblo Soberano, Gonzalo Ramírez (der.).

En octubre del año pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, derogó la norma técnica sobre el aborto terapéutico que estaba vigente desde diciembre de 2019 y la reemplazó con una nueva para cumplir un compromiso asumido con líderes evangélicos del Foro Mi País.

La norma regula la aplicación del artículo 121 del Código Penal de Costa Rica, el cual establece que el aborto practicado a una mujer con su consentimiento, por un médico o una obstetra, no es “punible” cuando se realice para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer.

Candidatos responden ¿Piensa mantener los cambios de la norma del aborto impune? - Parte 1

La norma original buscaba llenar vacíos sobre el procedimiento, fijando reglas de valoración, decisiones colegiadas, derecho de petición, valoración y plazo de resolución. Una de ellas denunció que se le obligó a dar a luz a un bebé que no tenía posibilidad alguna de vivir, porque se desarrolló con la pared abdominal abierta. Su corazón y otros órganos estaban expuestos.

Con el cambio aprobado por Chaves, aunque una mujer sepa que el feto no sobrevivirá fuera de su vientre y esto le causa serios problemas a su salud mental y a su diario vivir, ya no puede solicitar una evaluación para un aborto terapéutico.

Se eliminó la posibilidad de solicitar la interrupción ante un embarazo con diagnóstico catastrófico fetal. En esos casos, dice la nueva norma, “es vital el acompañamiento paliativo perinatal integral y la atención oportuna para lograr así la aceptación y el manejo del trauma que ello implica, con el objetivo de ayudar a superar en paz y tranquilidad esa amarga situación”.

Candidatos responden ¿Piensa mantener los cambios de la norma del aborto impune? - Parte 2

El nuevo decreto tampoco da un plazo máximo a la junta de especialistas para tomar su decisión, ni establece la posibilidad de que la mujer apele la decisión negativa. Además se establece que el consentimiento informado no solo se le da a la mujer, sino también al padre del bebé, pero es la mujer quien toma la decisión en caso de estar en sus facultades. La modificación generó cuestionamientos de distintos sectores y especialistas sobre los riesgos para las mujeres.

La Nación consultó a los candidatos presidenciales su posición respecto. Solo Laura Fernández y Fabricio Alvarado, de los partidos Pueblo Soberano y Nueva República, declinaron participar en el especial.

Siete de los aspirantes abogan por cambiar el decreto de la norma, siete por una revisión técnica y seis lo dejarían tal como está. Vea el detalle:

Laura Fernández Delgado, Pueblo Soberano

El plan de gobierno de Laura Fernández mantiene la línea de esta Administración e incluso promete endurecer penas contra el aborto. (JOHN DURAN/John Durán)

Se ignora lo que piensa Laura Fernández porque no quiso participar en este ejercicio democrático para conocer mejor a los aspirantes a la Presidencia.

En un ejercicio extraordinario para ofrecer al lector insumos que le permitan hacer un voto informado, La Nación buscó detalles sobre el tema en cuestión en el plan de gobierno. Sin embargo, estas propuestas no reflejan necesariamente el pensamiento ni las respuestas de Laura Fernández a las preguntas de este medio.

El plan de gobierno va en la línea con el decreto vigente. Además habla de reformar el Código Penal para aumentar las penas por el delito de aborto y “restringir la aplicación del aborto despenalizado, salvaguardando la vida del niño no nacido y la madre”.

Álvaro Ramos Chaves, Liberación Nacional

Álvaro Ramos dice que revisará qué pasó en el proceso de modificación de la norma. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ramos cuestionó la norma aprobada y tildó de desorden lo ocurrido con su aprobación, por lo que asegura que, en caso de ganar la Presidencia, revisará lo que pasó en ese proceso.

“Ya vimos el enredo que fue este desorden de aprovechar las vacaciones de la ministra, aparentemente, para firmarlo mientras ella estaba ausente. Hay que decirlo así, que fue un cambio con poquísimo respaldo técnico, jurídico y político. Tanto así que lo firmó la viceministra”, dijo.

Ariel Robles Barrantes, Frente Amplio

Ariel Robles está en contra de la norma técnica de Rodrigo Chaves. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El candidato del Frente Amplio no solo es claro en que no mantendría la norma actual, sino que promete rectificarla en un eventual gobierno suyo “por la salud de más del 50% de la población costarricense que son mujeres”.

Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana

Claudia Dobles candidata de Coalición Agenda Ciudadana se opone a mantener la norma actual. (Jose Cordero/José Cordero)

La representante de Agenda Ciudadana criticó que se politizara un tema técnico y defendió la normativa anterior, por lo que se debería volver a esa versión que se hizo con criterios del sector médico.

“A mí, como mujer, me parece lamentable porque ya Costa Rica justamente había hecho lo que tenía que hacer, que era crear una norma que responde a una ley que tiene décadas de existir, que ya dice muy claramente que se requiere un protocolo para atender cuando la vida y la salud de la mujer estén en riesgo”, dijo.

Natalia Díaz Quintana, Unidos Podemos

Natalia Díaz asegura que aún debe revisar con detalle este tema. (JOHN DURAN/John Durán)

La candidata de Unidos Podemos aún no tiene una posición clara al respecto y aseguró que necesita “revisar”, porque se trata de un tema de salud y no solo de velar por la protección del niño, sino de la madre que está en riesgo.

“Yo sí quiero revisar el tema. No es un tema que me voy a tomar a la ligera”, dijo.

Juan Carlos Hidalgo Bogantes, Unidad Social Cristiana

Juan Carlos Hidalgo también revertiría la directriz firmada por Chaves. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Hidalgo tampoco piensa mantener el decreto firmado por Chaves, pues en su criterio pone en peligro la vida de la madre, de ahí que una de sus primeras medidas sería revisar y revertir la norma aprobada.

“Yo no tenía problema con la norma técnica que existía antes de estos cambios, de tal forma que, de las primeras medidas que realizaré, será una revisión de esta norma técnica y revertirla a lo que teníamos antes”.

Fabricio Alvarado, Nueva República

Fabricio Alvarado contempla en su plan proyectos de ley para "cerrar portillos" al aborto. (JOHN DURAN)

Se desconoce lo que piensa porque no quiso participar. En un ejercicio extraordinario, este medio buscó detalles sobre el tema en cuestión en el plan de gobierno. Sin embargo, estas propuestas no reflejan necesariamente el pensamiento ni las respuestas del aspirante a las preguntas de este medio.

Su plan de gobierno indica que buscaría crear un programa de atención a la mujer con embarazo en crisis para que puedan sentirse “respaldadas, valoradas y apoyadas en su maternidad (...) y no considerarían a su hijo en gestación como un problema que debe ser eliminado”

Además, promueve un proyecto de ley para garantizar los derechos de las personas en gestación y otro para “cerrar portillos al aborto” de modo que solo sea válido para evitar peligro grave e inminente para la vida de la madre.

Eliécer Feinzaig Mintz, Liberal Progresista

Eliécer Feinzaig derogaría la norma aprobada por este gobierno. (JOHN DURAN/John Duran)

El diputado fue claro en que derogaría la norma técnica aprobada en octubre, la cual calificó como una “barbaridad” con la que solo se buscaba “conseguir votos en las elecciones”.

“Vamos a volver a la norma técnica que regula algo que está en la legislación costarricense desde hace más de 70 años, que es la posibilidad del aborto cuando hay peligro para la salud o vida de la madre”, recalcó.

Luz Mary Alpízar Loaiza, Progreso Social Democrático

Luz Mary Alpízar dice que la norma se debe revisar porque se hizo a la carrera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La diputada cuestionó la forma en que se modificó la norma técnica, “sin la ministra en funciones y sin diálogo”. Asegura que se debe revisar la actualización que se hizo “a la carrera”.

“Defiendo una norma equilibrada, sin aborto libre, pero con mecanismos sólidos de protección de la vida y de los derechos de las mujeres.

José Aguilar Berrocal, Avanza

José Aguilar Berrocal, dice que es provida y se siente "cómodo" con la norma actual. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dijo que “estaba muy cómodo con la norma terapéutica” y enfatizó que es “provida” y no quiere hacer nada que “estimule la facilidad del aborto”.

“Que cuando esté en riesgo la vida de la mujer o la vida del niño, se haga en conjunto con médicos que tomen la decisión y el núcleo familiar”, agregó.

Fernando Zamora Castellanos, Nueva Generación

Fernando Zamora asegura que la nueva norma ha sido bien vista por la población. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Zamora aseguró que sí está de acuerdo con la modificación que realizó el gobierno de Rodrigo Chaves.

El candidato cree que, en “términos generales, la población ha visto con buenos ojos los cambios” que se incluyeron en la nueva norma.

Claudio Alpízar Otoya, Esperanza Nacional

Claudio Alpízar propone dejar la decisión en manos de la Asamblea. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sostiene que no es “partidario del aborto” por convicciones personales, pero que respeta a los que piensan distinto, por lo que dejaría la discusión en manos de la Asamblea Legislativa.

“La norma debe equilibrar la protección de la vida del niño por nacer y la de la madre, evitando extremos tanto conservadores como progresistas”, manifestó.

Ana Virginia Calzada Miranda, Centro Democrático y Social

Ana Virginia Calzada cree que no es necesario un decreto para regular lo que dice la ley. (Albert Marin/Asamblea Partido Centro Democrático Social.)

La exmagistrada considera que ni siquiera es necesario un decreto, pues hay una ley que establece cómo debe manejarse.

“No es necesario hacer el decreto que se hizo”, sostuvo.

David Hernández Brenes, De la Clase Trabajadora

David Hernández defiende que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Fue enfático en que no mantendría la norma actual y aseguró que, más bien, una de las prioridades de su partido en un eventual gobierno sería asegurar “la capacidad de decisión de las mujeres sobre su cuerpo”.

Walter Hernández Juárez, Justicia Social Costarricense

Walter Hernández criticó la falta de criterio técnico en el cambio realizado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El candidato asegura no estar de acuerdo en la forma que se modificó la norma, porque aunque se indica que es una directriz técnica, no se consultó a técnicos o expertos.

“No se consultó al Colegio de Médicos. Entonces, se va a revisar ese tema. No puede manejarse el tema del aborto terapéutico con base en especulaciones simplemente de orden moral o de índole religioso”, afirmó.

Boris Molina Acevedo, Unión Costarricense Democrática

Boris Molina no mantendría la norma actual, pues dice que solo busca complacer a algunos grupos. (Jose Cordero/José Cordero)

Fue enfático en que no mantendría el cambio, que, considera, solo buscaba “complacer a unos grupos”, específicamente las alianzas que querían hacer con grupos evangélicos.

“Les dieron atolillo con el dedo, porque la norma y sus modificaciones, en la realidad, no trajeron ninguna trascendencia importante, ni siquiera para los que creen efectivamente en eso”, agregó.

Marco Rodríguez Badilla, Esperanza y Libertad

Marco Rodríguez defiende la normativa de este gobierno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dijo que sí mantendría la norma aprobada por Chaves.

“Nosotros estamos de acuerdo en defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural; es parte de la fórmula conservadora en la que nosotros creemos”, afirmó.

Ronny Castillo González, Aquí Costa Rica Manda

Ronny Castillo mantendría la norma actual. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mantendría la norma vigente, pues representa un “partido conservador” .

“A nosotros nos apoya mucho sectores religiosos, y queremos ser respetuosos con ese compromiso”, indicó.

Douglas Caamaño Quirós, Alianza Costa Rica Primero

Douglas Caamaño dice que mantendrá los cambios que protejan a la madre, pero que no es "proaborto". (Alonso Tenorio/Atenorio)

Dijo que mantendría los cambios “que protejan la salud de la madre”, pero él no es “proaborto”.

“Tengo un conflicto que tengo que resolver (...). Esa decisión la tomaré siendo presidente de la República en el salón adecuado con los profesionales adecuados. No soy proaborto, pero cuando está la salud de la madre en juego, dependiendo del tiempo de gestación, hay que resolverlo”, confirmó.

Luis Amador Jiménez, Integración Nacional

Luis Amador sugiere mayor discusión a nivel nacional sobre el tema aunque se considera "defensor de la vida". (JOHN DURAN/John Durán)

En su criterio, debe darse una “gran discusión” desde el punto de vista nacional, ético, moral y religioso; sin embargo, dijo que se debe proteger la vida.

“Es que yo soy un defensor de la vida (...) Habría que ver si existen condiciones. Ya existe la pastilla del día siguiente y algunas cosas similares, pero a uno le rompe el alma ver que acaban con una vida humana”, expresó.