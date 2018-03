Si a lo anterior agregamos el desinterés por implementar el pago electrónico, no hay forma de controlar la demanda real de cada línea. Pero eso sí, no puede ser cualquier sistema de pago electrónico, pues este debe ser operado de modo centralizado para generar toda la información necesaria, no solo de demanda total y por horario, sino de origen y destino de los usuarios, y el control de que todas las unidades autorizadas estén siempre en operación. Así no se corre el riesgo de que se mantengan guardadas o sean subutilizadas.