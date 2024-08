Con este sugerente título, la distinguida escritora y filóloga Emilia Macaya Trejos recibió el 26 de agosto, en una sesión solemne durante la celebración del 84.º aniversario de la fundación de la Universidad de Costa Rica, el premio Rodrigo Facio Brenes. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la Ciudad de la Investigación.

Bajo el poético título La magia del aula, la galardonada despliega su sabiduría en el campo de la literatura, la filología y demás disciplinas afines. En este proceso, aflora un significativo acto de recordación hacia quienes influyeron en ella desde sus años mozos. Entre ellas, y no de manera gratuita, se menciona a Leda Fernández, su alumna y viuda de Rodrigo Facio. Asimismo, con gratitud, se reconoce a quienes dedicaron su tiempo a la elaboración de este premio.

En adelante, con rigor científico, Emilia Macaya se remonta al reconocimiento de su pasión y enseñanza por la literatura. Es aquí donde construye su elogio y pasión por la vida académica a partir de esta convincente conclusión: “Soy una convencida docente, soy escritora y soy mujer”.

La galardonada proviene de una familia de intelectuales y estudiosos, quienes tuvieron una notable influencia en nuestro devenir histórico, sembrando semillas de sabiduría en nuestra sociedad.

Estamos viviendo momentos turbulentos. La enseñanza y la educación están amenazadas. Quienes luchan por su rescate no tienen descanso. Sin embargo, no debemos perder la esperanza, pues mucho de lo que hemos logrado no podemos permitirnos perderlo.

¿Dónde encontrar alguna respuesta? La opción por excelencia es la enseñanza. Será en las aulas, desde las más sencillas hasta las más sofisticadas. En las aulas encontramos el conocimiento y la sabiduría que nos hará mejores ciudadanos.

Como bien apunta la galardonada, Emilia Macaya: “En las aulas existe la magia”.

La autora es filóloga.