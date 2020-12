«Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal». He aquí la frase más significativa de este mensaje. Si el ser humano en gestación no es una suerte de fenómeno, sino una vida humana cumpliendo un proceso normal de gestación intrauterina, las palabras del ministro evidencian la realidad del aborto. Ciertamente, el aborto elimina cuando menos a uno de los pacientes del binomio madre-hijo.