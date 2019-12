Este significado procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptado por la “Conferencia sanitaria internacional”, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, entre ellos Costa Rica (Official Records of the World Health Organization, n.° 2, p. 100), y cuya entrada entró en vigor se produjo el 7 de abril de 1948 y no ha sido objeto de modificaciones.