Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece la protección de la vida humana “a partir del momento de la concepción” (artículo 4.1), lo cual siempre se entendió que era desde el momento en que se fecundaba el óvulo; sin embargo, en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica (2012) la Corte Interamericana le dio un significado distinto al término concepción para abrir paso a la fecundación in vitro, considerando que esta debía entenderse como tal a partir del momento de la implantación del embrión en el útero de la madre.