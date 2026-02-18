Foros

Editorial del diario peruano ‘El Comercio’: El final de José Jerí

El presidente interino de Perú, José Jerí, cayó por sus propios errores, pero el Parlamento ha marcado un pésimo precedente con esta censura

Por Editorial, diario 'El Comercio', de Perú
Congreso peruano destituyó el 17 de febrero de 2026 al presidente interino José Jerí, sétimo jefe de Estado desde 2016
Congreso peruano destituyó el 17 de febrero de 2026 al presidente interino José Jerí, sétimo jefe de Estado desde 2016 (Shutterstock/Foto)







