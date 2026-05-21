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Cuando el protocolo empieza a parecer sospecha

La seguridad presidencial existe para proteger personas y preservar instituciones, nunca para convertir el encuentro entre poderes del Estado en un ejercicio de sospecha

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Por Rodolfo Manuel Cruz Morales
Reunión de Laura Fernández con diputados de oposición
Las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko (a la izquierda) cuestionaron que Casa Presidencial les prohibiera ingresar con celulares mientras el gabinete sí lo utilizaba. (Cortesía de Casa Presidencial/Cortesía de Casa Presidencial)







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