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CCSS: ¿más impuestos o menos despilfarro?

En vez de aumentar la presión sobre quienes ya cumplen, el objetivo debería ser incorporar a quienes hoy están fuera del sistema. Para lograrlo, hay que reducir barreras de entrada y generar confianza

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Por Gabriel Zamora Baudrit
Antes de plantear nuevas cargas tributarias, la CCSS debe demostrar un compromiso real con la eficiencia. (Rafael Pacheco Granados)







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