Aquí se discute sobre aretes y tatuajes; en los países líderes en educación, el debate es otro

Algunos debates, aunque legítimos dentro de una comunidad escolar, no definirán el futuro del país. La discusión relevante debe ser cómo educar mejor con ayuda de la IA, cómo fortalecer el pensamiento matemático desde primaria y cómo garantizar el bilingüismo funcional

Por Rafael Mora Goñi
