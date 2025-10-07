El País

MEP aplicará nuevas normas en 2026. ¿Qué pasará con los estudiantes que ya tienen tatuajes?

Ministro de Educación detalló la forma en que el MEP hará cumplir las regulaciones sobre maquillaje, ‘piercings’, tatuajes y cabellos de colores

Por Fernanda Matarrita Chaves
El MEP aplicará en el 2026 nuevas normas sobre maquillaje, piercings, tatuajes y cabellos de colores en Costa Rica. ¿Qué pasará con los estudiantes que ya están tatuados?
El MEP prohibirá el uso de piercings, tatuajes, maquillaje y cabello de ciertos colores en centros educativos. Ministro explica cómo harán cumplir la nueva normativa. (MANAN VATSYAYANA/AFP)







