El feliz regreso de la Encuesta Nacional de Cultura: ¿qué beneficios traen los datos?

¿Cómo participamos de la vida artística y cultural en Costa Rica? La Encuesta Nacional de Cultura nos da algunas ideas.

Por mucho que quisiéramos dejarla atrás, la pandemia de covid-19 sigue con nosotros. El mundo no ha terminado de procesar cuánto transformó nuestras sociedades, quizá porque desde antes y hasta hoy vivimos en un estado de emergencia permanente.

Se le llama “policrisis” al entrelazamiento de las crisis: del capitalismo global, de las relaciones de género a escala mundial, de las relaciones raciales y de la ecología, en palabras del politólogo Andreas Bieler. El asunto es abrumador; las respuestas, elusivas.

Pueden pasarnos dos cosas: fijarnos solo en lo que tenemos enfrente y pretender que surge sin contexto, o al contrario, obviar lo concreto e inmediato. Eso nos ha pasado con la cultura y el trabajo artístico en Costa Rica, el primer sector económico sacrificado en pandemia.

Digo el primero porque justamente el primer evento masivo cancelado por motivo de la covid-19 fue la edición de 2020 del Costa Rica Festival Internacional de Cine, así como la de 2021 fue la primera actividad masiva que experimentó con distanciamiento y aforo reducido, en junio de ese año.

Fui director artístico de esa edición y recuerdo la mezcla de ansiedad y expectativa que nos embargaba (al final, no hubo ni un caso de infección reportado durante todo el evento). Por un lado, surgía esperanza de que la gente quisiera volver a las salas de cine o a los salones comunales; por otro, casi todos nuestros colegas llevaban un año sin tocar un concierto, sin montajes de teatro o danza, y con bajísimos ingresos.

Casa de la Cultura de Puntarenas. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El sector logró entonces un hito: la Ley de Emergencia Cultural, que significó fondos de asistencia y producción, así como forzó una relación distinta con las autoridades estatales. Había que afrontar las realidades complejas de la cultura y el trabajo artístico: poco empleo estable, alta informalidad precisamente por lo esporádico del trabajo, alta demanda de eventos gratuitos, trabas burocráticas municipales y estatales y un etcétera tan largo que sigue consumiendo la discusión hasta hoy.

Salió a la luz otro gran problema: la ausencia o mala calidad de los datos. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde y por qué trabaja en cultura? Hay muchos espacios públicos y privados, pero, ¿quién los usa, quién programa sus agendas, con qué recursos y qué objetivos? No teníamos claridad siquiera de cuántos costarricenses participan de esa vida cultural; es decir, leen libros, asisten a conciertos o espectáculos, van al cine, participan de talleres o visitan museos y casas de la cultura.

No lo sabemos porque rara vez había sido tomado en cuenta con detalle. Se le cuestiona mucho al concepto de “economía naranja”, a década y media de su irrupción en el panorama cultural iberoamericano. Sin embargo, nos legó en la década de 2010 dos instrumentos que pusieron sobre la mesa el aporte concreto de la cultura y el arte al país (en una sociedad que solo piensa en números, a veces hay que ceder... aunque sepamos del valor intangible del mundo creativo).

Vista aérea de la terraza intervenida por Federico Herrero en el Museo de Arte Costarricense. (Roberto D'Ambrosio/Cortesía de Federico Herrero)

Me refiero a la Encuesta Nacional de Cultura, realizada por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en dos ocasiones, así como a la Cuenta Satélite de Cultura (CSCCR) desde 2013, el sistema estadístico que mide el aporte económico del sector. Dicho instrumento fue lanzado por el MCJ, el Banco Central, el INEC, Estado de la Nación y el Consejo Nacional de Rectores.

Por aquel entonces, brindó al sector abundantes insumos. Al fin se contaba con estimaciones más confiables de cantidad de personas empleadas en danza, cuánto aportaba el audiovisual al PIB y con qué frecuencia iba la gente al museo. Fue así como, cuando empezó la pandemia y empezamos a ver las fichas caer, fue más fácil explicar lo que estaba en riesgo y por qué requería apoyos específicos.

Del 2020, recuerdo presentar un programa de Desayunos de Radio Universidad donde informamos de más de 70 academias de danza cerradas en cuestión de tres meses. Por años, los escenarios estatales permanecieron intermitentes, hasta su gradual recuperación actual.

Pero la pandemia afectó mucho más: pensemos en la degradación del centro de San José, núcleo de la actividad artística, y en los hábitos que simplemente cambiaron con el auge del streaming. Asimismo, decenas de miles de jóvenes se perdieron del teatro y la música orquestal en su etapa formativa, para llegar a ciudades donde la actividad ahora parece mucho menor. ¿Cómo van a adquirir el gusto por el rico y diverso arte tico si no lo ven?

Digo “parece” porque no contábamos con datos actualizados. Por ese motivo, celebro la nueva Encuesta Nacional de Cultura 2025, ahora realizada por el MCJ y CID Gallup, que nos brinda una radiografía de los desafíos de hoy. Toda política pública requiere datos para orientarse mejor: no se puede administrar en la oscuridad. Ojalá que su continuidad y fortalecimiento sigan siendo compromiso de este y otros gobiernos.

Hablaba al inicio de la policrisis: no es menor. Las tensiones que agitan nuestro mundo son múltiples y exacerbadas. En medio del huracán, la cultura y el arte ofrecen, ahora sí, otro tipo de alimento que excede las encuestas. Pero, con números en mano, podemos diseñar esquemas que faciliten a los artistas seguir trabajando, pues nunca han dejado de hacerlo.