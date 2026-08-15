Opinión

El feliz regreso de la Encuesta Nacional de Cultura: ¿qué beneficios traen los datos?

La Encuesta Nacional de Cultura 2025 analiza cómo los costarricenses nos relacionamos con el arte y la cultura. Y eso, ¿para qué sirve?

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Por Fernando Chaves Espinach
El Festival Internacional de las Artes FIA, realizado en el Parque Metropolitano La Sabana.
¿Cómo participamos de la vida artística y cultural en Costa Rica? La Encuesta Nacional de Cultura nos da algunas ideas. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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