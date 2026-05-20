Columnistas

6 años después, los efectos de la COVID-19 siguen creciendo silenciosamente en toda una generación

Las consecuencias más profundas de la covid-19 no ocurrieron solo en los servicios de salud, sino en aulas vacías, en niños aislados durante meses, en adolescentes con ansiedad y en familias obligadas a elegir entre protegerse o sobrevivir económicamente

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Por María L. Ávila Agüero

Hace seis años, expresiones como “R0”, “transmisión aérea” o “periodo de incubación” eran términos reservados para epidemiólogos. Hoy forman parte de conversaciones cotidianas. La pandemia convirtió, de manera abrupta e involuntaria, a toda una sociedad en estudiante de salud pública.








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María L. Ávila Agüero

María L. Ávila Agüero

Pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.

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