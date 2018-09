Recope es un ejemplo inmejorable. Desde el inicio, fue una de las entidades más afectadas por la huelga, pero hubo suficientes funcionarios dispuestos a mantenerse en sus puesto y hasta a trabajar más horas de lo usual. Por eso el suministro de combustible no sufrió afectación. Frustrados, los sindicalistas llamaron a impedir la circulación de los camiones cisterna y, entonces, sí lograron incidir sobre el abastecimiento. Recope tiene combustible y medios para llenar las cisternas, pero si estas últimas no pueden transitar, las gasolineras no pueden ser abastecidas.