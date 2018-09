Sin embargo, a pesar de todas estas aprensiones, hago un llamado a cerrar filas con el gobierno ante el desafío que representa esta huelga del sector público. No se trata de apoyar el paquete fiscal –no me verán hacerlo– sino de defender la institucionalidad del país. No podemos tolerar que las vías de hecho y la democracia de la calle imperen sobre nuestro Estado de derecho. Aquí nos estamos jugando mucho más que la estabilidad económica.