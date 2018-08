La evaluación del gasto financiado mediante transferencias del presupuesto nacional sería de gran importancia si llevara a recortarlas en caso de que los resultados no fueran aceptables. Desafortunadamente, no se puede hacer mientras el artículo 85 de la Constitución Política obligue al Estado, no solo a girar sumas al FEES, sino también a ajustarlas conforme a la variación del poder adquisitivo de la moneda.