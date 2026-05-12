Editorial

Editorial: Un país que no protege a sus niños no es un país mejor

La crisis de homicidios en Costa Rica dejó de ser un asunto entre bandas criminales para convertirse en una amenaza que recae, con una frecuencia inaceptable, sobre los más jóvenes e indefensos.

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Por La Nación
Funeral Samuel Arroyo. Foto John Durán
Cortejo fúnebre para despedir al pequeño Samuel, en marzo de 2023. Una bala perdida entró en su vivienda mientras él dormía.







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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