Editorial

Editorial: El fracaso del Estado frente al narco se mide en vidas inocentes

Entre el 1.° de enero de 2022 y el 27 de abril de 2026, Costa Rica acumuló 3.545 homicidios. De ese total, 259 personas no tenían ningún vínculo con el crimen organizado. El gobierno que asumió ayer está llamado a impedir que siga creciendo la tragedia de las ‘víctimas colaterales’, como se les llama con vergonzosa frialdad

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Por La Nación
Víctimas colaterales
La tragedia del 1.° de febrero de 2025 sigue atormentando a la madre de Sofía, quien a diario recuerda a su hija. Varias fotos de la joven decoran la sala de la vivienda. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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