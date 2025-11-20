Editorial

Editorial: Prudencia en las negociaciones comerciales con Estados Unidos

El anuncio de acuerdos marco entre Washington y países vecinos del Istmo sobre los aranceles a sus exportaciones debe ser tomado con cautela por las autoridades costarricenses. Despejada la eliminación de impuestos a muchos productos agrícolas, Comex deberá centrarse en el sector exportador de bienes industriales

