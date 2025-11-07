Una ‘noche azul’ sacudió a Trump: las urnas hablaron con fuerza en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey

El progresista Zohran Mamdani, de 34 años, es el alcalde electo de la ciudad de Nueva York.

Las elecciones del martes 4 de noviembre en Estados Unidos marcaron el primer test político serio para Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, hace 10 meses, y el resultado no pudo ser más claro: un contundente voto de castigo.

Los demócratas –que no lograban hacer pie desde su derrota en noviembre del 2024– conquistaron tres plazas clave –las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, y la alcaldía de Nueva York– en una jornada que redefine el tablero político estadounidense y deja a los republicanos en alerta ante los comicios de medio mandato, en noviembre del 2026.

Zohran Mamdani, un socialista musulmán es el nuevo alcalde de Nueva York

En Virginia, la exagente de la CIA Abigail Spanberger se convirtió en la primera mujer gobernadora del estado, tras una campaña moderada centrada en el costo de la vida, la salud y la seguridad ciudadana.

En Nueva Jersey, la exoficial naval Mikie Sherrill obtuvo una victoria igualmente sólida, apostando por el pragmatismo y el sentido común: proteger los programas sociales, invertir en infraestructura y enfrentar el caos fiscal derivado del reciente cierre del Gobierno ordenado por Trump.

Ambas candidatas simbolizan el regreso de un progresismo sensato que conecta con las preocupaciones reales de las familias trabajadoras.

Duro revés en Nueva York

Pero el golpe más simbólico para Trump se produjo en Nueva York, donde el joven socialista de origen indio Zohran Mamdani, de apenas 34 años, derrotó al independiente Andrew Cuomo, respaldado por el propio presidente Trump.

Mamdani, que basó su campaña en la justicia económica, la congelación de los alquileres y la mejora del transporte público, movilizó a jóvenes, inmigrantes y arrendatarios con un discurso de cambio generacional. En su discurso de victoria proclamó: “Esta noche han entregado un mandato para el cambio, un mandato para una nueva forma de hacer política, un mandato para una ciudad que podamos permitirnos”.

Trump, visiblemente molesto, reaccionó en su red, Truth Social, sin hacerse cargo del desastre electoral y, más bien, justificando las derrotas con una frase que revela su incomodidad y su personalidad:

“TRUMP NO ESTABA EN LA PAPELETA, Y EL CIERRE DEL GOBIERNO: LAS DOS RAZONES POR LAS QUE LOS REPUBLICANOS PERDIERON ESTA NOCHE”. (Las mayúsculas son del mensaje original).

Sin embargo, la lectura política es más profunda. El presidente ha incumplido su principal promesa: una recuperación económica rápida. La inflación se mantiene alta; los salarios reales, estancados, y el cierre parcial del Gobierno –resultado de su pulso con el Congreso– dejó al descubierto el costo político de su estilo de confrontación permanente.

En paralelo, los votantes de California aprobaron la Proposición 50, que permitirá a los demócratas redibujar distritos electorales y disputar hasta cinco escaños que hoy están en manos republicanas. Es un contragolpe institucional a la ofensiva de gerrymandering conservadora en estados como Texas y Florida, y fortalece la estrategia demócrata con miras a los comicios legislativos del próximo año.

Además, el partido azul arrasó en elecciones judiciales estatales –como en Pensilvania– y celebró el triunfo de iniciativas progresistas en Colorado y Maine, donde se aprobaron medidas de control de armas y se rechazaron leyes de identificación restrictiva para votantes.

El expresidente Barack Obama resumió el espíritu de la jornada: “Cuando nos unimos en torno a líderes fuertes y con visión de futuro, podemos ganar. Aún queda mucho por hacer, pero el futuro luce un poco más brillante”.

En contraste, los republicanos se enfrentan ahora a un dilema: persistir en la agenda trumpista del resentimiento y el miedo, o moderarse antes de que el desgaste se vuelva irreversible.

Estas elecciones, lejos de ser locales, son un barómetro del clima político nacional.

Estados tradicionalmente moderados, como Virginia y Nueva Jersey, enviaron una señal inequívoca: el electorado está cansado de la confrontación, del ruido, de los excesos de Trump y de la incertidumbre económica.

La narrativa del mandatario –basada en la victimización, el nacionalismo económico y el culto a su figura– empieza a mostrar síntomas de agotamiento no solo en las encuestas, sino también en las urnas.

En síntesis, el martes, los electores, con una clara mayoría en favor de los candidatos demócratas (azules), enviaron un contundente mensaje de advertencia a los republicanos (rojo): si Trump no logra reencauzar la economía y moderar su tono, los azules podrían encontrar en las elecciones legislativas de medio periodo la oportunidad de revertir el control republicano del Congreso, en una o incluso en ambas cámaras, complicando la gobernabilidad de la segunda mitad de la presidencia de Trump.

Estos triunfos, sin desmerecer su importancia, deben ser leídos con suma prudencia y sin triunfalismo. Si bien representan una noticia positiva y alentadora para los demócratas –que el martes demostraron no solo que pueden competir, sino también derrotar a Trump–, el camino hacia las elecciones de medio periodo será largo y exigente. Lo ocurrido esta semana marca un primer y significativo paso para el partido azul, pero consolidar esa tendencia requerirá estrategia, unidad y, sobre todo, mucho trabajo político. La batalla por las elecciones legislativas del 2026 acaba de empezar.

zovattopersonal@yahoo.com / @zovatto55

Daniel Zovatto es director y editor de Radar Latam 360.