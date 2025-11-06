El Mundo

Tras victorias electorales demócratas, Trump reanuda ataques por el cierre de gobierno más largo de la historia

Estados Unidos vive el cierre gubernamental más largo de su historia. Trump culpa a los demócratas “kamikazes” por la parálisis presupuestaria.

Por AFP
Trump
La parálisis presupuestaria por falta de acuerdo entre los dos partidos en el Congreso ha dejado a unos 1,4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)







AFP

