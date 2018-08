La contabilidad de Wackernagel y Rees, cuando resulta en un déficit, delata un desarrollo insostenible y la necesidad de dar golpes de timón aptos para recobrar el equilibrio. El problema, desde luego, no es solo costarricense. Nuestro país tiene el mismo déficit del planeta como un todo. También la Tierra está siendo explotada 1,7 veces más rápido que su capacidad de regeneración. El límite o punto de equilibrio fue sobrepasado en 1979. Pero la humanidad solo tiene un planeta, no 2 o 1,7, por lo menos mientras no se cumplan los pronósticos de colonización espacial.