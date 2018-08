Como argumentan Chinkin y Kaldor en su imprescindible libro International Law and New Wars, la clásica distinción entre conflictos armados internacionales y no internacionales ha perdido vigencia, y lo mismo puede decirse de la dicotomía entre seguridad interna y externa. Un prototipo de las llamadas “nuevas guerras” es el conflicto sirio, que implica a un enorme abanico de actores (públicos y privados, domésticos e internacionales) y trasciende las fronteras estatales (ejemplo de lo cual era la presencia del Estado Islámico (EI) también en Irak, así como sus atentados en muchos otros países). Estas “nuevas guerras” suelen tener un fuerte componente identitario, extenderse durante un largo período y afectar en gran medida a la población civil.