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Editorial

Editorial: ¿Ministro o promotor de rellenos sanitarios?

Lo que llegó a ofrecer Rodrigo Chaves a Turrúcares es un chantaje con fondos públicos, aunque se disimule con institucionalidad y cifras. Y más turbio se pone el asunto tras revelarse que alguien que se presenta como asesor de esa firma fue financista y coordinador de la campaña de Laura Fernández

Rodrigo Chaves, presidente de la República.
En el conversatorio hubo de todo menos conversación, ya que Chaves dio por terminada la sesión, no sin antes advertirles a los vecinos de Turrúcares que la oferta de obras que hizo quedó sobre la mesa, pero vence pronto. (Foto de archivo con fines ilustrativos). Casa Presidencial
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