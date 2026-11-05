AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Regidora de Alajuela insultada por Chaves afirma que la amenazaron con arrestar a su hijo

Ministro Rodrigo Chaves mandó a sentar a la regidora Patricia Guillén, le dijo ‘comunistona’ y ‘Patrizona’; ella asegura que la amenazaron con arrestar a su hijo si no se retiraba

La regidora municipal de Alajuela, Patricia Guillén, mostró un cartel que decía: "Turrúcares no se vende. No al basurero".
La regidora municipal de Alajuela, Patricia Guillén, mostró un cartel que decía: "Turrúcares no se vende. No al basurero". Transmisión Casa Presidencial

Sebastián Sánchez y Roger Bolaños Vargas

Ana Patricia Guillén, la regidora de la Municipalidad de Alajuela que fue insultada por el expresidente y ministro Rodrigo Chaves en un conversatorio en Turrúcares, aseguró que la amenazaron con arrestar a su hijo si no salía del recinto donde se realizaba la actividad.

“Un chavalo ahí, creo que de la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad), llegó por la espalda a decirme: ‘su hijo está detenido, si no sale, nos lo llevamos’. Entonces yo me volví y le dije: ‘bueno, yo crié a ese muchacho, que se la juegue, porque yo de aquí no me muevo a menos que usted me lleve detenida también’. Yo ni le vi la cara, solo seguí con mi rotulito”, dijo la regidora en una entrevista con La Nación.

La regidora levantaba un cartel que decía “Turrúcares no se vende. No al basurero”.