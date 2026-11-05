Regidora de Alajuela insultada por Chaves afirma que la amenazaron con arrestar a su hijo

Ana Patricia Guillén, la regidora de la Municipalidad de Alajuela que fue insultada por el expresidente y ministro Rodrigo Chaves en un conversatorio en Turrúcares, aseguró que la amenazaron con arrestar a su hijo si no salía del recinto donde se realizaba la actividad.

“Un chavalo ahí, creo que de la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad), llegó por la espalda a decirme: ‘su hijo está detenido, si no sale, nos lo llevamos’. Entonces yo me volví y le dije: ‘bueno, yo crié a ese muchacho, que se la juegue, porque yo de aquí no me muevo a menos que usted me lleve detenida también’. Yo ni le vi la cara, solo seguí con mi rotulito”, dijo la regidora en una entrevista con La Nación.

La regidora levantaba un cartel que decía “Turrúcares no se vende. No al basurero”.

“En ningún momento ofendí. A la gente que llegó a intentar quitarme el cartel yo les dije ‘quítenmelo’, sobre todo al presidente de la junta directiva el liceo, que considero que debería ser un ejemplo... Pero me dijo que era prohibido tener ese cartel y que me tenía que salir inmediatamente del gimnasio. Yo le dije ‘sáquenme’. Él llamó a seguridad, pero al final no vino nadie a sacarme, porque vieron que yo no me iba a mover”, relató Guillén.

Esto ocurrió la noche de ayer, miércoles 4 de noviembre, cuando el ministro Rodrigo Chaves Robles convirtió un conversatorio con vecinos de Turrúcares en un enfrentamiento con quienes rechazan el relleno sanitario de la empresa EBI.

Durante la actividad, el jerarca de Hacienda y Presidenica descalificó a opositores, arremetió contra representantes municipales y mandó a sentarse a la regidora alajuelense.

Durante la actividad, coordinada por Casa Presidencial, Chaves defendió la apertura del relleno sanitario y condicionó una inversión de casi ¢6.000 millones para la comunidad a que el proyecto, denominado Parque de Tecnología Ambiental (PTA), entre en funcionamiento.

Pero los vecinos presentes se opusieron, entre ellos, la regidora Guillén.

Regidora Patricia Guillén denuncia que policías abordaron a su hijo mientras ella discutía con Chaves

¿Cómo reaccionó su hijo?

El hijo de Guillén, Alejandro, es un joven politólogo de 31 años. La regidora explicó que hoy, durante el desayuno en casa, escuchó su versión de la historia.

“Mi hijo estaba con un grupo bastante importante de gente de la UCR, de Turrúcares, de otros lugares, del Frente Amplio, de Liberación Nacional... Teníamos varias agrupaciones con carteles y demás. Él estaba haciendo una manifestación pacífica, igual que las demás personas, pero yo supongo que lo identificaron, alguien le dijo a la gente de la DIS que es hijo mío o no sé”, relató Guillén.

Doña Patricia aseguró que, en un momento determinado, seis o siete policías se acercaron a su hijo, lo rodearon, lo separaron de los demás y le pidieron la cédula. Esto, desde luego, permitiría confirmar su parentezco.

“Ahí fue cuando llegaron a decirme que lo tenían detenido, pero mi hijo no tiene antecedentes, es un muchacho sano. Lo que hicieron fue una pseudodetención, lo pusieron aparte, lo acorralaron, pero como vieron que fue infructuoso, entonces los policías volvieron a la línea donde estaban. Solo a él le hicieron eso. Andaban armados, sin seguros; el susto era que alguna persona distorsionada cogiera el arma y comenzara a disparar”, afirmó la regidora.

“Yo a él lo entrené para que defienda los derechos de las personas”, agregó.

¿Por qué se oponen al proyecto?

La alajuelense sostiene que su oposición a la creación del relleno responde a la búsqueda del bienestar de los vecinos.

“Esta es una pelea por mi pueblo, porque nosotros tenemos 50 años con un basurero en distrito San José que tiene cierre técnico y todavía entran camiones. El impacto social que ha recibido este cantón todavía lo sufre. Ahí está El Infiernillo. ¿Por qué si es tan buen proyecto no se lo lleva para Monterán (donde vive el expresidente)? ¿Por qué Alajuela tiene que recibir otra vez la basura de este país 50 años más? Ya nosotros dimos un basurero a este país, no tenemos por qué dar otro", criticó la representante.

El ministro Chaves enfocó sus calificativos contra la regidora alajuelense Patricia Guillén. (Transmisión de Casa Presidencial/Captura de pantalla)

Nada más tomar la palabra, Chaves encaró de inmediato a doña Patricia, que pertenece al Partido Despertar Alajuelense, acusándola de haber llevado una “comparsa” para interrumpirlo.

La calificó de “irrespetuosa”, la tildó repetidamente de “comunista”, afirmó que pertenecía a la “misma calaña” de partidos de oposición, haciendo referencia al Frente Amplio (FA) y al Partido Liberación Nacional (PLN).

“Patricia, siéntese. Tómese un tecito y siéntese”, le dijo el ministro de la Presidencia y de Hacienda.

A lo largo del conversatorio continuó refiriéndose a ella de forma peyorativa como “la cimarrona de la regidorona comunistona” y “la cimarrona de Patrizona”, ironizando sobre su presencia y manifestaciones con pancartas dentro del recinto educativo.

Guillén respondió a los insultos de Chaves; sin embargo, en el audio de la transmisión son inaudibles. La regidora mostró el cartel que portaba.

“Las personas dan lo que tienen en el corazón, y esta es una mala persona”, agregó la regidora en entrevista con La Nación.

“Los insultos fueron bastante serios, sobre todo con mi familia, porque yo amo ser Guillén Campos, estoy muy orgullosa, y él se mofó de mi familia, porque soy prima hermana de Miguel Ángel Guillén (secretario general del PLN), pero él se integra a toda mi familia. Tal vez ese fue el momento más álgido de la noche”, lamentó Guillén.

“Los insultos son regalos, y como tales, no los acepto, se los devuelvo”, concluyó.