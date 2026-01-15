Campaña de Laura Fernández recibe ¢5 millones de exgerente de EBI, quien fue condenado por dar dádiva a alcalde

Juan Carlos Obando, exgerente de Berthier EBI de Costa Rica, donó dinero a la campaña de Laura Fernández.

La campaña de Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), recibió ¢5 millones de Juan Carlos Obando Umaña, exgerente de la empresa Berthier EBI de Costa Rica, quien fue condenado por entregar una dávida de $45.000 a un alcalde cuando se tramitaba la instalación del relleno sanitario de El Huaso, en Aserrí.

Obando también fue gerente de relaciones corporativas de Industrias Infinito, la empresa canadiense que pretendió explotar la mina de Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Él hizo la donación a Pueblo Soberano el 6 de agosto, pocos días después de que Laura Fernández anunció su precandidatura, según consta en los reportes que el PPSO entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La Nación contactó a Francisco Gamboa, jefe de campaña del PPSO, y a Mayuli Ortega, presidenta de la agrupación, para saber si estaban al tanto del antecedente del donante y conocer cuáles protocolos utilizan de previo a recibir contribuciones. Sin embargo, ninguno atendió las consultas.

En el 2010, Obando fue condenado a un año de prisión por el delito de cohecho impropio (dar una dádiva), en la modalidad de penalidad del corruptor, según consta en la sentencia N.° 31-2010, emitida por el Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, el 27 de enero del 2010.

Incurrió en esta conducta en el 2005, cuando fungía como gerente de la firma EBI, dedicada a la recolección y tratamiento de basura. Él entregó $45.000 al entonces alcalde de Aserrí, Mario Morales, para que recuperara una casa.

Aunque ambos alegaron que se trataba de un préstamo personal, el Tribunal concluyó que Obando, “a sabiendas de la condición de funcionario público de Morales, le proporcionó una dádiva indebida para hacer actos futuros, propios de sus funciones, hechos algunos de ellos concretos y ciertos y otros futuros y eventuales”.

La sentencia quedó en firme en julio del 2011, cuando la Sala Tercera, por mayoría, confirmó la condena de un año de prisión para Juan Carlos Obando, por el delito de cohecho impropio; y de cinco años para Mario Morales, por un delito de enriquecimiento ilícito (acrecentar el patrimonio personal) y otro de cohecho impropio (recibir una retribución o dádiva), así como tres delitos de falsedad en la declaración jurada de bienes.

La Sala de Casación Penal confirmó los hechos en la resolución N.° 877 - 2011.

Actualmente, Juan Carlos Obando figura como presidente de la junta directiva del Club Unión y, hace un año, aparecía como delegado por San José del partido Alianza Costa Rica Primero, del candidato presidencial Douglas Caamaño.

Este diario intentó contactar a Obando a través de su teléfono celular, pero no atendió la llamadas y ni los mensajes enviados a la hora de publicación de este artículo. En su foto de perfil en WhatsApp aparece una imagen suya con un fondo color verde turquesa y la leyenda: Laura Fernández presidente, para seguir adelante.

72 donantes donaron casi ¢101 millones

Obando es una de las 72 personas que donaron dinero al PPSO entre el 11 de julio y el 27 de noviembre del 2025. Durante ese periodo, la agrupación chavista reportó al TSE 101 donaciones de esa grupo de personas quienes, en conjunto, contribuyeron con ¢100,7 millones.

Allí también aparecen dos candidatos a diputado por San José: Nogui Acosta (segundo lugar) y Antonio Barzuna (sétimo lugar). El primero dio ¢2 millones y el segundo ¢5,3 millones.

También, aparece Alejandro Alberto Solórzano Mena con ¢5 millones. Él renunció a la Junta Directiva del Banco Nacional el pasado 2 de junio, luego de que La Nación publicara que él y su esposa, Nidia Solano Brenes, habían sido nombrados en las juntas directivas de dos bancos públicos que compiten entre sí.

La administración de Rodrigo Chaves colocó primero a Solano en el Banco Popular, en setiembre del 2022, mientras que designó el 28 de mayo del 2025 a su esposo, Solórzano, en el Banco Nacional.

Además, figura aportando ¢7,5 millones, Julio Castilla Peláez, quien fue presidente de la Cámara de Comercio.

Vea a continuación la lista de personas que contribuyeron con más de ¢2 millones:

Mario Antonio Carvajal Brenes: ¢10 millones

Roger Chaves Monge: ¢9,9 millones

Juan Marcos Vargas Borges: ¢8,9 millones

Julio Castilla Peláez: ¢7,5 millones

Antonio Barzuna Thompson: ¢5,3 millones

José Eduardo Alvarado Campos: ¢5,1 millones

Juan Carlos Obando Umaña: ¢5 millones

Alejandro Solórzano Mena: ¢5 millones

Betty Vivian Romero Salazar: ¢5 millones

Raúl Ignacio Zamora Trejos: ¢4,7 millones

Alberto Ayon Chang: ¢3,5 millones

Miguel Jiménez Brenes: ¢3,4 millones

Carlos Humberto Víquez Ramírez: ¢2,5 millones

Oscar Martín Villalobos Chaves: ¢2,5 millones

Harry Wallece Stranchan Walter: ¢2,5 millones

Geoffrey Soto Campos: ¢2,5 millones

María de los Ángeles (no se identificó el apellido): ¢2,4 millones

Nogui Acosta Jaén: ¢2 millones