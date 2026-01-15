Política

Campaña de Laura Fernández recibe ¢5 millones de exgerente de EBI, quien fue condenado por dar dádiva a alcalde

Juan Carlos Obando Umaña también fue gerente de relaciones corporativas de Industrias Infinito, la empresa canadiense que pretendió desarrollar el proyecto minero Crucitas

Por Natasha Cambronero
Juan Carlos Obando, exgerente de Berthier EBI de Costa Rica, donó dinero a la campaña de Laura Fernández.
Juan Carlos Obando, exgerente de Berthier EBI de Costa Rica, donó dinero a la campaña de Laura Fernández. (mario rojas)







