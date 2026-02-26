Editorial

Editorial: Ley de Ejecución de la Pena da paso a nuevo choque entre Chaves y los poderes Legislativo y Judicial

El presidente anunció que vetará la Ley de Ejecución de la Pena, sin dar razones de peso que lo justifiquen. Su decisión se inscribe en la estrategia de culpar a otros poderes de la República por el deterioro en la seguridad ciudadana

Por La Nación
El objetivo del proyecto aprobado es establecer normas claras, con ámbitos de acción bien definidos entre la Administración penitenciaria y los jueces de ejecución de la pena, sobre cómo deben cumplirse las sanciones de privación de libertad. No contempla flexibilizar reglas ni otorgar tratos especiales a los reclusos. (Marcela_Bertozzi)







