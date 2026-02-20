Política

Asamblea aprueba en segundo debate ley de Ejecución de la Pena, aunque Rodrigo Chaves anunció que la vetará

El Gobierno inicialmente había apoyado la propuesta

Por Sebastián Sánchez
Chaves y Arias en el plenario
Iniciativa fue presentada por Rodrigo Arias, presidente del Congreso. Ahora, Rodrigo Chaves anunció que la vetará. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

