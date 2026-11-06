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Editorial

Editorial: La transformadora victoria demócrata

Su arrasador triunfo en el Congreso, las gobernaciones y legislaturas revela un profundo deseo de cambio. La impopularidad de Trump, la corrupción, la guerra contra Irán y el costo de vida determinaron el resultado

Estados Unidos celebra este 3 de noviembre las elecciones de medio período de 2026, en las que demócratas y republicanos disputan el control del Congreso.
El martes, los ciudadanos estadounidenses hablaron en las urnas con una claridad muy poco frecuente en la historia de su país. MICHAEL M. SANTIAGO
La Nación