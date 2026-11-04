Demócratas ganan Cámara de Representantes y se acercan al control total del Congreso frente a Trump

Washington, Estados Unidos. Los demócratas ganaron este martes el control de la Cámara de Representantes y estaban a un paso de lograr lo mismo en el Senado, una “ola azul” que supone un severo veredicto para el presidente Donald Trump.

Según CNN y NBC, los demócratas ganarían al menos 244 escaños en la Cámara, de un total de 435 curules.

En el Senado, que renovaba un tercio de su hemiciclo (35 de 100 escaños), la oposición solo necesitaba voltear cuatro curules, y ya lograron dos en los primeros resultados: Carolina del Norte y Carolina del Sur.

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