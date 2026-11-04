AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Demócratas ganan Cámara de Representantes y se acercan al control total del Congreso frente a Trump

Demócratas ganaron con contundencia en la Cámara de Representantes y se acercan a otro triunfo en el Senado, mientras Trump dice que hubieran triunfado si él fuera el candidato

Partidarios del candidato demócrata al Senado, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados electorales durante una reunión para seguir la jornada de las elecciones de mitad de mandato en el Long Center for the Performing Arts, en Austin, Texas, el 3 de noviembre de 2026. Los estadounidenses que participan en las elecciones de mitad de mandato decidirán quién controla el Congreso durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump, además de determinar el resultado de decenas de gobernaciones y miles de cargos a nivel estatal.
Partidarios del candidato demócrata al Senado, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados electorales. RONALDO SCHEMIDT
AFP

Washington, Estados Unidos. Los demócratas ganaron este martes el control de la Cámara de Representantes y estaban a un paso de lograr lo mismo en el Senado, una “ola azul” que supone un severo veredicto para el presidente Donald Trump.

Según CNN y NBC, los demócratas ganarían al menos 244 escaños en la Cámara, de un total de 435 curules.

En el Senado, que renovaba un tercio de su hemiciclo (35 de 100 escaños), la oposición solo necesitaba voltear cuatro curules, y ya lograron dos en los primeros resultados: Carolina del Norte y Carolina del Sur.