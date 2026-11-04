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El Mundo

Demócratas toman control del Senado y Cámara de Representantes de Estados Unidos

Donald Trump y su Partido Republicano sufren espectacular derrota en las elecciones de medio periodo de Estados Unidos.

Partidarios del candidato demócrata al Senado, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados electorales durante una reunión para seguir la jornada de las elecciones de mitad de mandato en el Long Center for the Performing Arts, en Austin, Texas, el 3 de noviembre de 2026. Los estadounidenses que participan en las elecciones de mitad de mandato decidirán quién controla el Congreso durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump, además de determinar el resultado de decenas de gobernaciones y miles de cargos a nivel estatal.
Partidarios del candidato demócrata al Senado, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados electorales durante una reunión para seguir la jornada de las elecciones de mitad de mandato en el Long Center for the Performing Arts, en Austin, Texas, el 3 de noviembre de 2026. Los estadounidenses que participan en las elecciones de mitad de mandato decidirán quién controla el Congreso durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump, además de determinar el resultado de decenas de gobernaciones y miles de cargos a nivel estatal. RONALDO SCHEMIDT

AFP y Sofía Sánchez Ramírez

El Partido Demócrata protagonizó un tsunami político en las elecciones de medio periodo de Estados Unidos, celebradas este martes 3 de noviembre, en las que se definieron el rumbo del Senado y la Cámara de Representantes por los próximos dos años y que compromete el final de la presidencia de Donald Trump.

Faltan todavía resultados de la cámara baja; no obstante, todas las señales apuntan a un triunfo.

La oposición ganó el control del Congreso con triunfos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, y bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, donde ningún demócrata había ganado el escaño desde 1932.