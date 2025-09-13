Editorial

Editorial: La ejemplar condena de Jair Bolsonaro

La dura sentencia contra el expresidente brasileño resalta la resiliencia democrática de la nación suramericana. Tras sus fracasados intentos sediciosos, la sanción se ha producido con apego al Estado de derecho

Por La Nación
La Corte Suprema de Brasil condenó al enérgico expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de estado.
El expresidente Jair Bolsonaro fue declarado culpable por cinco cargos vinculados con sus intentos por desconocer la voluntad popular y mantenerse en el poder tras su derrota electoral del 31 de octubre de 2022. (EVARISTO SA/AFP)







