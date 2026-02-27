Editorial

Editorial: Gobernar en la era de la inteligencia artificial

Si la inteligencia artificial redefine productividad, empleo, educación y competitividad, su gobernanza no puede quedar confinada a un ministerio. Exige conducción política directa y coordinación entre Hacienda, Educación, Trabajo, Procomer, Comex, Seguridad Social, reguladores sectoriales y sector privado

EscucharEscuchar
Por La Nación
Íconos de las apps de ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude y Perplexity, en la pantalla de un celular
Las economías pequeñas y abiertas que hoy lideran la adopción tecnológica no son necesariamente las más grandes, sino las que decidieron convertir la innovación en proyecto nacional. No tratan la inteligencia artificial como accesorio, sino como el sistema nervioso de su competitividad. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialIAinteligencia artificial
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.