TSE obliga a partidos a informar sobre uso de inteligencia artificial en programas de gobierno

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobó una reforma al “Reglamento para la Inscripción de Candidaturas y Sorteo de la Posición de los Partidos Políticos en las Papeletas”; que incluye disposición sobre uso de Inteligencia Artificial y paridad de género.

La modificación, publicada hoy en el Diario Oficial La Gaceta N°158, fija nuevos requisitos y responsabilidades para los partidos políticos de cara a las Elecciones Nacionales de 2026, cuando se elegirán la Presidencia y Vicepresidencias de la República, así como las 57 diputaciones a la Asamblea Legislativa.

Uno de los aspectos clave de la reforma es la obligación de que las nóminas de candidaturas a las diputaciones cumplan con el principio de paridad horizontal y vertical de género (misma cantidad de hombres y mujeres), además del mecanismo de alternancia.

Para lograrlo, el partido político debe haber definido, antes del inicio de la contienda electoral interna, el sexo que encabezará la lista en cada provincia.

La normativa establece que la Dirección General del Registro Electoral (DGRE) podrá realizar un reacomodo en las listas si no cumplen con la paridad horizontal, ubicando en el primer lugar a la primera persona del sexo previamente determinado.

La DGRE incluso denegará la inscripción de las candidaturas que no cumplan con la paridad horizontal si no es posible realizar el reacomodo.

Sin embargo, existen excepciones: un partido podrá presentar sus listas sin paridad horizontal si, una vez vencido el plazo de postulaciones, no se presenta ninguna persona del sexo que debe encabezar la nómina, siempre que esta circunstancia quede debidamente documentada.

Inteligencia artificial y transparencia obligatoria

La reforma incluye una novedad importante relacionada con el uso de la tecnología.

En caso de que un partido político utilice inteligencia artificial (IA) para la elaboración del programa de gobierno, debe informarlo al organismo electoral.

La DGRE también debe ser advertida si la IA se utiliza para la biografía. El reglamento establece que los programas de gobierno y las biografías deben presentarse en español en el plazo comprendido entre el 1.º y el 17 de octubre.

Finalmente, la información de los programas de gobierno, biografías y fotografías de los candidatos inscritos se publicará en la página web del TSE. Esta información no podrá ser modificada después del plazo de presentación, advirtió el Tribunal.

La normativa también reforma otros aspectos del proceso de inscripción de candidaturas.

Entre los deberes de los partidos políticos están: haber concluido el proceso de renovación de estructuras y presentar, en un plazo de tres días hábiles después de la asamblea superior, el acta en la que se designaron o ratificaron las candidaturas.

Del mismo modo, completar y entregar el formulario preparado por la DGRE en el plazo establecido con fotografías recientes de los candidatos que cumplan con los requisitos técnicos.