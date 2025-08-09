Editorial

Editorial: Fallas en la enseñanza de las matemáticas: un golpe bajo a la ecuación del éxito

Miles de estudiantes llegan a su último año de secundaria sin haber sido expuestos a conceptos fundamentales de esta materia. El pensamiento matemático es indispensable para desarrollar capacidad de resolución de problemas, pensamiento crítico y razonamiento lógico

Por La Nación

El país ya no necesita más diagnósticos para saber que afronta una grave crisis en la enseñanza de las Matemáticas. El problema está documentado, medido y reconocido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Programa Estado de la Educación, las universidades públicas y hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).








