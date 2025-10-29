Editorial

Editorial: El triunfo que obligaría a Milei a cambiar su tono

El sólido desempeño de su partido en las elecciones legislativas del domingo refuerza su capacidad de gestión. Lejos de arreciar en su estrategia de confrontaciones, el presidente debería optar por el camino de la negociación, ahora, desde una posición de fuerza

Por La Nación
Presidente de Argentina, Javier Milei, en la Conferencia del Foro Económico de Madrid. Palacio de Vista Alegre. Junio, 2025
Durante las últimas semanas, Javier Milei había moderado su retórica. La noche del domingo, en su discurso de la victoria, mantuvo esa tónica. Aquí, en la Conferencia del Foro Económico de Madrid, en junio anterior. (Shutterstock/Foto)







