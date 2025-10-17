Economía

FMI reconoce apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina

El FMI negoció por su parte este año una línea de crédito de $20.000 millones con Buenos Aires

Por AFP
.
“El apoyo del Departamento del Tesoro está ayudando a estabilizar los mercados y complementará el programa del Fondo”, explicó en rueda de prensa el vicedirector para América Latina y el Caribe, Nigel Chalk. (DANIEL HEUER/AFP)







