FMI reconoce apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina

“El apoyo del Departamento del Tesoro está ayudando a estabilizar los mercados y complementará el programa del Fondo”, explicó en rueda de prensa el vicedirector para América Latina y el Caribe, Nigel Chalk.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) saluda el apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina y se está coordinando con ambos gobiernos, declaró este viernes 17 de octubre el vicedirector para América Latina de la institución, Nigel Chalk.

Washington prometió en las últimas semanas una serie de ayudas financieras para Argentina de hasta $40.000 millones en fondos públicos y privados para hacer frente a las turbulencias de los mercados.

“El personal del FMI colabora estrechamente con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina”, añadió el alto funcionario.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, volvió a anunciar este viernes nuevas compras de pesos argentinos en el mercado local para ayudar a mantener a flote la moneda.

A pesar de ello, el peso se deslizaba por una pendiente negativa a media jornada, con una cotización de 1.465 por dólar.

El FMI negoció por su parte este año una línea de crédito de $20.000 millones con Buenos Aires.

El presidente argentino, Javier Milei, visitó la Casa Blanca el martes para agradecer a Trump el apoyo financiero, en momentos que enfrenta una decisiva elección legislativa el 26 de octubre.

Preguntado sobre el impacto de esta volatilidad en las reservas cambiarias de Argentina, Chalk se limitó a indicar que el Fondo espera “un conjunto de políticas macroeconómicas coherentes para reducir la inflación y acumular reservas”.