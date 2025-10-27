Milei tras ganar elecciones legislativas: ‘Hoy comienza la construcción de la Argentina grande’

El presidente argentino, Javier Milei, saludó a sus simpatizantes a su llegada a la sede del partido gobernante, La Libertad Avanza, tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales de mitad de período, este domingo. Foto:

Buenos Aires. Argentina. El presidente Javier Milei obtuvo este domingo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas en Argentina y prometió avanzar en sus reformas ultraliberales en la segunda mitad de su gestión.

El resultado trae alivio al gobierno tras semanas marcadas por una fuerte presión sobre el peso argentino que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

“Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, dijo Milei en su discurso triunfal, al que entró cantando rock pero en el que se mostró mesurado y abierto al diálogo.

El partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) se impuso con 40,8% de los votos por encima del peronismo (centroizquierda), que en sus distintas variantes sumó 31,6%.

En tercer lugar quedó Provincias Unidas, un bloque impulsado por gobernadores que busca romper con la polarización y sumó 7,1% de los votos, según datos provisorios de la Dirección Nacional Electoral con más del 90% de las mesas escrutadas.

Con este resultado, el oficialismo amplió su bancada y se acercó al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar los vetos presidenciales a sus proyectos resistidos por el Congreso, aunque deberá forjar alianzas para avanzar en reformas estructurales que requieran mayorías.

“Tendremos sin duda el Congreso más reformista de la historia Argentina”, vaticinó Milei desde su búnker y, en un tono más conciliador que el de costumbre, convocó al diálogo a gobernadores y a otras fuerzas políticas.

En la puerta, cientos de seguidores de LLA festejaron los resultados como un grito de gol, con saltos, abrazos, cantos de apoyo y algunos rostros bañados en llanto.

El resultado más sorprendente fue el de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, donde el gobierno había perdido por más de 13 puntos en las legislativas locales de setiembre y ahora quedó codo a codo con el peronismo.

La participación estuvo en torno al 67,9%, la más baja en una elección nacional desde la vuelta de la democracia en Argentina en 1983.