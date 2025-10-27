El Mundo

Milei tras ganar elecciones legislativas: ‘Hoy comienza la construcción de la Argentina grande’

Mandatario argentino calificó como histórico el resultado de los comicios de este domingo, en los que su partido, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40% de los votos

Por AFP
Javier Milei
El presidente argentino, Javier Milei, saludó a sus simpatizantes a su llegada a la sede del partido gobernante, La Libertad Avanza, tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales de mitad de período, este domingo. Foto: (LUIS ROBAYO/AFP)







