Editorial

Editorial: El mastodonte de Cartago y la memoria enterrada de Costa Rica

La verdadera relevancia del descubrimiento de Cartago está no solo en lo que aporta a la paleontología regional, sino en la oportunidad pedagógica que abre

EscucharEscuchar
Por La Nación
Especialistas del Museo Nacional de Costa Rica participan en la recuperación y análisis de restos fósiles hallados en Cartago, entre ellos piezas atribuidas a un Cuvieronius, un mastodonte que habitó la región durante el Pleistoceno.
Especialistas del Museo Nacional de Costa Rica participan en la recuperación y análisis de restos fósiles hallados en Cartago, entre ellos, piezas atribuidas a un 'Cuvieronius', un mastodonte que habitó la región durante el Pleistoceno. (Museo Nacional/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialmastodontehistoria de Costa Ricamastodonte hallado en Cartago
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.