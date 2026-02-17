Editorial: El mastodonte de Cartago y la memoria enterrada de Costa Rica

Especialistas del Museo Nacional de Costa Rica participan en la recuperación y análisis de restos fósiles hallados en Cartago, entre ellos, piezas atribuidas a un 'Cuvieronius', un mastodonte que habitó la región durante el Pleistoceno.

El reciente hallazgo de restos de un mastodonte y un perezoso gigante en Cartago no es una simple curiosidad paleontológica. Es una escena que interpela nuestra manera de entender el país. A veces olvidamos que donde hoy transitan estudiantes, vehículos y rutinas de lo cotidiano, alguna vez caminaron animales de varias toneladas. Bajo el asfalto, los caminos y las aceras, yace un tiempo que no consta en los libros escolares.

Costa Rica suele pensarse como un país de historia breve. No tenemos pirámides mayas que dominen el horizonte ni ciudades coloniales intactas que ordenen la memoria en torno a plazas barrocas. Nuestras urbes carecen de grandes cascos históricos; muchos edificios republicanos cedieron ante el concreto y el irrespeto al pasado. Esa ausencia de monumentalidad visible ha alimentado la ilusión de un territorio liviano de historia. Pero el problema más bien es la falta de conciencia histórica.

Este descubrimiento no es un caso aislado. Hace apenas un año, frente a las costas de Cahuita, emergieron del mar los restos de embarcaciones danesas que habían permanecido siglos bajo el agua. Entonces, fue el Caribe el que devolvió una página olvidada. Hoy es el subsuelo de Cartago el que nos recuerda que el país existía mucho antes de que lo nombráramos. Tierra y mar coinciden en lo mismo: la historia no nos falta; lo que nos falta es prestarle atención.

Mucho antes de la Independencia, antes incluso de la llegada de los europeos, este territorio fue puente biológico entre continentes, corredor de especies, escenario de culturas complejas. No levantamos imperios centralizados comparables con los grandes centros mesoamericanos, pero sí desarrollamos sociedades organizadas, redes de intercambio, obras hidráulicas y manifestaciones culturales como las esferas de piedra del Diquís, reconocidas como patrimonio mundial. La sofisticación cultural existió, aunque no adoptara la forma de pirámides monumentales.

Nuestra identidad nacional se ha construido, con razón, sobre la república, la institucionalidad, la educación pública y la estabilidad democrática. Sin embargo, esa narrativa, centrada en los siglos XIX y XX, ha tendido a reducir la profundidad del tiempo que nos precede. Como si el país empezara con la firma de la Independencia y no con milenios de geología, fauna y cultura.

El hallazgo en Cartago recuerda que somos más antiguos de lo que creemos. Y también más frágiles. Porque un país que no exhibe grandes ruinas puede caer en la tentación de subestimar su propio pasado. Cuando la historia no se impone en piedra monumental, debe sostenerse en educación, investigación y política cultural.

Ahí reside la verdadera relevancia del descubrimiento de Cartago. No solo en lo que aporta a la paleontología regional, sino en la oportunidad pedagógica que abre. ¿Cuántos estudiantes sabrán que en el mismo suelo donde viven hubo megafauna? ¿Cuántas aulas incorporarán estos hallazgos para explicar cambios climáticos, procesos evolutivos o la noción misma de tiempo profundo? Cada excavación debe convertirse en una lección pública sobre ciencia y pertenencia.

El Museo Nacional cumple una función que trasciende la custodia de piezas. Es mediador entre el pasado y la ciudadanía. Pero su labor no puede quedar confinada a vitrinas o comunicados. Requiere políticas sostenidas, integración curricular, divulgación accesible y una convicción compartida de que el patrimonio natural y cultural no es accesorio, sino constitutivo de la identidad nacional.

Costa Rica no es un territorio sin historia. Es un territorio que no hace de su historia un espectáculo monumental. Tal vez por eso la olvida con facilidad. A falta de pirámides que dominaran el paisaje, tuvimos un suelo cargado de memoria. No levantamos capitales imperiales, pero aquí la vida y la cultura se entrelazaron durante milenios.

Reconocer esa profundidad es un ejercicio de responsabilidad. En un país que enfrenta desafíos ambientales, urbanos y educativos, comprender la larga duración del territorio ayuda a dimensionar la fragilidad del presente y a recordar que somos apenas un capítulo en una historia mucho más extensa.

El mastodonte hallado en Cartago no regresará a caminar entre nosotros. Pero su presencia simbólica puede cumplir una función más duradera: ampliar nuestra idea de quiénes somos. Antes de la república, hubo historia. Antes de las ciudades, hubo corredores biológicos. La historia está bajo nuestros pies. Depende de nosotros si la convertimos en política pública, en educación viva y en conciencia nacional, o si la dejamos enterrada hasta el próximo hallazgo.