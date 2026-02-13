El País

Museo Nacional confirma hallazgo de restos de mastodonte y perezoso gigante en Cartago

Museo Nacional anunció hallazgo en Cartago de restos fósiles de antepasado de mastodonte (Cuvieronius) y evidencia asociada a perezosos gigantes, descubrimiento que reforzaría valor paleontológico del país

Por Juan Fernando Lara Salas y Irene Rodríguez
Especialistas del Museo Nacional de Costa Rica participan en la recuperación y análisis de restos fósiles hallados en Cartago, entre ellos piezas atribuidas a un Cuvieronius, un mastodonte que habitó la región durante el Pleistoceno.
Especialistas del Museo Nacional de Costa Rica participan en la recuperación y análisis de restos fósiles hallados en Cartago, entre ellos piezas atribuidas a un Cuvieronius, un mastodonte que habitó la región durante el Pleistoceno. (Museo Naciona/Cortesía)







Fósiles Costa RicaMastodonte CuvieroniusPerezoso giganteMegafaunaMuseo Nacional de Costa RicaCartago
Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

