Museo Nacional confirma hallazgo de restos de mastodonte y perezoso gigante en Cartago

Especialistas del Museo Nacional de Costa Rica participan en la recuperación y análisis de restos fósiles hallados en Cartago, entre ellos piezas atribuidas a un Cuvieronius, un mastodonte que habitó la región durante el Pleistoceno.

El Museo Nacional de Costa Rica confirmó este viernes el presunto hallazgo de restos fósiles correspondientes a un antepasado de mastodonte y a un perezoso gigante en la provincia de Cartago, un descubrimiento que refuerza el acervo paleontológico del país y aporta nuevos datos sobre la megafauna que habitó el territorio costarricense hace miles de años.

De acuerdo con la información preliminar, los restos pertenecerían a un Cuvieronius, un género extinto de mastodonte de la familia Gomphotheriidae, que habitó América durante el período Pleistoceno.

Estos grandes mamíferos, muy similares a los elefantes actuales, se caracterizaban por sus defensas curvadas y por adaptaciones que les permitían alimentarse de una amplia variedad de plantas, principalmente en zonas montañosas.

Museo Nacional confirma hallazgo de restos de mastodonte y perezoso gigante

El hallazgo se produjo tras la alerta de un ciudadano sobre la posible presencia de fósiles en una propiedad privada.

Posteriormente, el Departamento de Historia Natural del Museo Nacional realizó una inspección técnica que confirmó la relevancia científica de las piezas.

El proceso de recuperación ha requerido 13 jornadas de excavación y rescate, desarrolladas en condiciones complejas debido a la cercanía de un río y a las características inestables del terreno.

Hasta el momento, se han recuperado 49 piezas fósiles, entre ellas una defensa completa de 1,60 metros de longitud, fragmentos adicionales, vértebras, un fémur, falanges y costillas, las cuales continúan en análisis especializado.

Estudios preliminares, basados en análisis geológicos y en las capas de sedimentación, estiman que los restos tendrían una antigüedad de entre 10.000 y 40.000 años y corresponderían a un individuo adulto.

Una defensa de 1,60 metros y fragmentos óseos recuperados tras más de 13 jornadas de excavación evidencian la magnitud de la megafauna que pobló el territorio costarricense hace entre 10.000 y 40.000 años. (Museo /Cortesía)

País con megafauna documentada

El anuncio se suma a otros hallazgos clave que confirman la riqueza paleontológica de Costa Rica.

En 2020, La Nación informó sobre el descubrimiento de un perezoso gigante que habitó el sur del país hace aproximadamente 5,8 millones de años, un animal hasta entonces desconocido para la ciencia.

Ese espécimen, que pesaba cerca de cuatro toneladas, medía unos tres metros y se desplazaba en manadas, fue presentado oficialmente en agosto de 2018. Tras años de análisis comparativo, los científicos determinaron que no se trataba solo de una nueva especie, sino de un nuevo género taxonómico, bautizado como Sibotherium ka.

El nombre significa en bribri “Bestia del sitio de Sibö”, en referencia a la principal deidad de la mitología cabécar y bribri.

Los restos fueron hallados en San Gerardo de Limoncito, en Coto Brus, a unos 11 kilómetros de San Vito, y corresponden a un perezoso gigante de la familia Megatheriidae, emparentado con los perezosos actuales, los armadillos y los osos hormigueros.

El equipo a cargo de las investigaciones está conformado por 12 profesionales en geología, arqueología y biología, con apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica.

La recuperación de los fósiles es liderada por la geóloga Joanna Méndez Herrera y cuenta con la asesoría del paleontólogo Lucas Spencer, del Museo de Historia Natural de Nuevo México, así como del geólogo costarricense Guillermo Alvarado Induni.

Las autoridades del Museo Nacional señalaron que los análisis continúan y que los resultados finales permitirán comprender mejor la diversidad, distribución y evolución de la megafauna que habitó Costa Rica, así como su relación con los cambios climáticos y geológicos ocurridos a lo largo de miles de años.