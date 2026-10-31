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Editorial

Editorial: El libre comercio, según sople el viento

Si la transparencia sirve para cuestionar la negociación del Acuerdo Transpacífico, también debe orientar la explicación de su abandono. Se desecharon años de trabajo y cuantiosos recursos, y se comprometió la credibilidad del país ante la comunidad internacional. Conscientemente o no, el gobierno propicia una tormenta perfecta en el país, con consecuencias potencialmente graves y duraderas

Laura Fernández presentó su gabinete
El 5 de mayo anterior, Laura Fernández, entonces presidenta electa, designó a Indiana Trejos (izq.) como ministra de Comercio Exterior. Este 28 de octubre la destituyó. Rafael Pacheco Granados
La Nación

El viraje de la administración de Laura Fernández en materia comercial plantea interrogantes sobre la coherencia de su política económica, la transparencia de sus decisiones y la conducción de los intereses estratégicos del país.

Fernández se presentó como garante de la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves. No firmar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) supone una ruptura con uno de los principales proyectos comerciales de su antecesor.

La contradicción exige una explicación: Rodrigo Chaves celebró el acuerdo al concluir las rondas de diálogo y Fernández lo respaldó durante la campaña y en su programa de gobierno. Ahora el expresidente también le dio la espalda al pacto cuya negociación impulsó y afirmó que apoya la decisión de la mandataria de archivar este tratado.