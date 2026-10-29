Rodrigo Chaves se desdice y da espalda a Acuerdo Transpacífico: ‘Apoyo la decisión de la señora presidente’

Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y Hacienda, dio la espalda al Acuerdo Transpacífico, pese a impulsar su negociación en 2022, y aseguró que apoya la decisión de la mandataria Laura Fernández de archivar este tratado.
Chaves dijo en un video difundido este viernes que no hubo transparencia en el proceso.
La mandataria informó este miércoles, mediante la difusión de un video grabado, el rechazo del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y la destitución de Indiana Trejos como jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Este jueves, también en un videdo grabado de manera previa, Chaves aseguró que Fernández y él son firmes creyentes del libre comercio, la libre competencia, el comercio internacional, en la empresa privada y los derechos de propiedad.
“Apoyo plenamente la decisión de la señora presidente en este caso. Acuérdense que yo fui quien autorizó a Comex a iniciar las negociaciones para que Costa Rica pudiera acceder a este importantísimo acuerdo comercial que reúne 600 millones de consumidores”, afirmó el expresidente.
Rodrigo Chaves sobre Acuerdo Transpacífico
Chaves agregó: “No me arrepiento por el fondo. Sin embargo, la señora presidente tiene la razón, estas negociaciones no ocurrieron con la transparencia que debió haber imperado para discutir temas de interés nacional con todos los sectores involucrados”.
Para el ministro de la Presidencia, Comex falló en promover la discusión y discusión abierta al público sobre las repercusiones a los sectores productivos del país.
Además, agregó que al estar cerca de la firma del CPTPP no puede darse la discusión del acuerdo.
Las declaraciones dadas por Chaves contrastan con lo dicho por él hace poco más de cinco meses, en mayo anterior, cuando concluyó la negociación del Acuerdo Transpacífico que calificó como una “noticia extraordinaria”.
Chaves felicita a Tovar por concluir negociaciones del Transpacífico
El 6 de mayo del 2026, durante suúltima conferencia como presidente de prensa en Casa Presidencial, Chaves destacó la conclusión de las negociaciones.
En aquella conferencia, el entonces ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, equiparó el resultado con anotar un gol en los últimos minutos de una final de la Copa del Mundo. Chaves intervino para ampliar la comparación y señaló que el resultado equivalía a marcar el gol decisivo, ganar el partido y levantar el trofeo.
El entonces presidente también felicitó a Tovar por el resultado.
El Acuerdo Transpacífico es un bloque que reúne a 12 economías y representa, en conjunto, el 15% del producto interno bruto mundial.
Sus miembros son: Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur. Costa Rica y Uruguay están en proceso de adhesión, mientras que Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos iniciaron negociaciones para incorporarse.