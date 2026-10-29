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Economía

Rodrigo Chaves se desdice y da espalda a Acuerdo Transpacífico: ‘Apoyo la decisión de la señora presidente’

Chaves, quien impulsó la adhesión al Acuerdo Transpacífico, aseguró que no hubo transparencia en el proceso de negociación

22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, dijo este viernes que apoya la decisión de la presidenta Laura Fernández de archivar el Acuerdo Transpacífico, pese a que él lo impulsó y catalogó como "noticia extraordinaria". Jose Cordero
Óscar Rodríguez

Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y Hacienda, dio la espalda al Acuerdo Transpacífico, pese a impulsar su negociación en 2022, y aseguró que apoya la decisión de la mandataria Laura Fernández de archivar este tratado.

Chaves dijo en un video difundido este viernes que no hubo transparencia en el proceso.

La mandataria informó este miércoles, mediante la difusión de un video grabado, el rechazo del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y la destitución de Indiana Trejos como jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).