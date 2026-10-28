¿Qué dijo Indiana Trejos sobre Laura Fernández y el Acuerdo Transpacífico días antes de ser destituida?

Las diferencias entre la presidenta Laura Fernández y la exministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, quedaron expuestas días antes de la destitución de la jerarca. Ambas mantuvieron posiciones distintas sobre la transparencia de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico.
Este miércoles 28 de octubre, Fernández destituyó a Trejos y ordenó no firmar el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). La mandataria justificó la decisión por una supuesta falta de transparencia del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) en el proceso de negociación del acuerdo comercial.
Sin embargo, Trejos negó esa acusación el pasado 13 de octubre, durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa cuando el diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), le consultó su posición sobre los señalamientos de Fernández sobre la supuesta “opacidad” del Comex.
La entonces ministra respondió: “A todos los sectores se invitó a consulta, no podemos obligar a los sectores a venir al ministerio, o manifestarse, ya solo falta que los vayamos a perseguir a la casa”.
El legislador liberacionista insistió en conocer si la entonces ministra consideraba incorrectas las declaraciones de Fernández. Trejos respondió que los señalamientos correspondían a una apreciación personal de la presidenta.
Padilla volvió a preguntarle si no compartía la posición de la mandataria, quien también era su superior jerárquica.
La entonces jerarca evitó calificar las afirmaciones de Fernández como falsas, pero reiteró que se trataba de una valoración de la presidenta.
Diputado cuestiona a ministra de Comercio Exterior
Trejos aseguró que ‘unos sectores se sentaron en la galleta’
Un día antes de su comparecencia legislativa, el 12 de octubre, Indiana Trejos también respondió a los cuestionamientos sobre las negociaciones del Acuerdo Transpacífico.
“El hecho de que no hayan logrado la protección máxima que esperaban no significa que el Comex no haya sido abierto a la comunicación, al diálogo y a buscar opciones. Sin embargo, unos sectores se sentaron en la galleta a decir: Si no me excluyen entonces no hay nada que conversar’ y eso hace las cosas más complejas”, indicó la funcionaria durante la entrevista.
La entonces ministra afirmó que varios sectores quedaron satisfechos con los resultados y reiteró que la institución atendió las preocupaciones del sector agrícola.
Según Trejos, el proceso de negociación para la adhesión al bloque comercial duró 16 meses.
Laura Fernández cuestionó al Comex desde el 9 de octubre
Después del encuentro, Fernández cuestionó la falta de cercanía y diálogo durante las negociaciones del Acuerdo Transpacífico. También señaló una supuesta “opacidad” del Comex durante el periodo anterior.
“Sobre este acuerdo comercial para mí es importante que hagamos una valoración reposada y a qué me refiero: que analicemos cuáles son los beneficios, cuáles son los sectores que van a ganar, que analicemos cuáles son riesgos, cuáles son los sectores que podrían perder. También cuáles son las medidas de compensación que se puedan implementar”, dijo la presidenta.
Laura Fernández cuestiona a Comex en reunión sobre Acuerdo Transpacífico
Según Fernández, el contenido completo del acuerdo no se compartió con los sectores involucrados, pese a las instrucciones que dio a Trejos.
La mandataria aseguró que el equipo negociador mantuvo el documento bajo reserva y cuestionó el desconocimiento sobre sus posibles efectos para distintos sectores de la economía.
Por esa razón, ordenó la destitución de Indiana Trejos, la suspensión de la firma y el archivo inmediato del tratado.
¿Qué pasará con el Acuerdo Transpacífico?
El Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico reúne a Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.
Costa Rica concluyó las negociaciones para su adhesión en mayo de 2026. La firma estaba prevista para este mismo año, pero ahora no se hará.
Actualmente, el país mantiene tratados de libre comercio con seis integrantes del bloque y cuenta con 18 acuerdos comerciales en total.
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