¿Qué dijo Indiana Trejos sobre Laura Fernández y el Acuerdo Transpacífico días antes de ser destituida?

Las diferencias entre la presidenta Laura Fernández y la exministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, quedaron expuestas días antes de la destitución de la jerarca. Ambas mantuvieron posiciones distintas sobre la transparencia de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico.

Este miércoles 28 de octubre, Fernández destituyó a Trejos y ordenó no firmar el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). La mandataria justificó la decisión por una supuesta falta de transparencia del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) en el proceso de negociación del acuerdo comercial.

Sin embargo, Trejos negó esa acusación el pasado 13 de octubre, durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa cuando el diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), le consultó su posición sobre los señalamientos de Fernández sobre la supuesta “opacidad” del Comex.

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