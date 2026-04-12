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Editorial: Costa Rica sabe leer, pero no entiende lo que lee

La comprensión lectora deficiente no es solo un obstáculo académico; es un mecanismo de reproducción de la desigualdad. En un mundo donde la información es compleja, abundante y muchas veces engañosa, la alfabetización mecánica sin comprensión crítica no protege.

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Por La Nación
Estudiantes universitarios con insuficiente comprensión lectora, de lectura. No entienden lo que leen
La universidad recibe lo que el sistema produce. Y lo que produce, en demasiados casos, son lectores que pasan la vista por las palabras sin que las palabras les digan nada. (Shutterstock/Fotocomposición)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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