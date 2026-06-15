Editorial

Editorial: ¿Qué país estamos construyendo: uno que previene o uno que encierra?

La pobreza sin atención estatal opera como el principal proveedor de mano de obra barata para las estructuras del narcotráfico. Por eso, el Estado que recorta fondos al IMAS no está siendo austero ni responsable; está siendo miope, y esa miopía tiene un precio

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Por La Nación
Joven adolescente en delincuencia esposado, con esposas, detenido, capturado
Un adolescente sin acceso a la educación, sin red de cuido, sin beca, sin comedor escolar, es exactamente el perfil que reclutan las organizaciones criminales. (Shutterstock/Foto)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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