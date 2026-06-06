Economía

Inversión social del IMAS para atender pobreza extrema cae a su nivel más bajo en 5 años

Instituto acumula dos años de recortes presupuestarios, lo cual limita programas de ayuda social en Costa Rica.

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Por Arianna Villalobos Solís
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La gasto social del IMAS se ubicó en ¢186.964 millones para el 2025. Se trata del monto más bajo en el último quinquenio. Esta institución es la encargada, por ley, de combatir la pobreza y pobreza extrema en el país. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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