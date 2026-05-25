Economía

IMAS congeló nuevos subsidios de Red de Cuido y dejó a 4.500 menores en espera, alerta Defensoría

El IMAS confirmó a la Defensoría de los Habitantes un faltante de ¢1.588 millones para financiar subsidios dirigidos a menores en condición de pobreza

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Por Arianna Villalobos Solís
Más de 4.500 niños y niñas en pobreza y pobreza extrema permanecen en lista de espera para recibir subsidios de la Red de Cuido Infantil tras la suspensión de nuevos ingresos por falta de presupuesto. (Eyleen Vargas/ Ojo por Ojo)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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