La crisis es apremiante, y si una parte de la población todavía no la percibe poco tardará en darse cuenta, pero la clase política no tiene excusa para actuar como si dispusiéramos del lujo del tiempo. El gobierno debe liderar con más vigor, no cabe duda, pero el resto de las instituciones, comenzando por los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, no pueden sentarse a esperar a que lo haga.