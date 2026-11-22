El informe Estado de la Nación , divulgado el jueves 19 de noviembre en su edición 32, alerta este año sobre un proceso particularmente grave: el deterioro de la democracia nacional. Lo documenta a partir de múltiples señales, algunas de las cuales califica de inéditas en nuestra vida republicana. Aunque, con prudencia académica, considera que su avance es “incipiente”, los indicios que ofrece generan grandes preocupaciones.

La mayoría de los hechos y datos que revela no son desconocidos. Múltiples actores sociales, incluida La Nación, hemos alertado al respecto durante los últimos años, y muchos ciudadanos e instituciones han sido afectados por su impacto. La novedad –y también gravedad– del informe de este año es que las evidencia con rigor fáctico y cuantitativo y, a partir de un ejercicio metódico, perfila la peligrosa realidad política que vivimos.

Si el proceso ha sido lento, no se debe a falta de intenciones; al contrario, estas abundan. Si no ha tenido mayor celeridad es por nuestra acendrada cultura cívica y democrática, la solidez de las instituciones y la voluntad de personas y agrupaciones para contrarrestarlo. Pero sigue su curso.

Un deterioro democrático, aunque todavía no sea irreparable o definitivo, es grave en sí mismo. Vulnera derechos individuales y colectivos, reduce las posibilidades de los ciudadanos para incidir en los asuntos públicos, debilita la transparencia y el rendimiento de cuentas de los gobernantes, y afecta libertades fundamentales, como las de expresión y petición.

Tan grave como lo anterior es que, cuando la concentración de poder se convierte en el objetivo central de un movimiento político en el gobierno, sufren muchas otras necesidades nacionales y aspiraciones ciudadanas. El documento también lo refleja con claridad, en relación con pilares de los que tradicionalmente se ocupa el Programa Estado de la Nación (PEN). Nos referimos a la equidad e integración social; las oportunidades, estabilidad y solvencia económica, y la armonía con la naturaleza.

No es que solo existan retrocesos. También hay avances puntuales en algunos de esos ámbitos; en particular, en crecimiento económico e indicadores sociales puntuales. Sin embargo, el balance es negativo, sobre todo en democracia. Desde el comienzo, el documento resume el reto con esta frase: “Costa Rica atraviesa una coyuntura de resultados contrapuestos y mayores riesgos para el desarrollo humano”.

La erosión democrática se manifiesta, sobre todo, mediante un esfuerzo sistemático para generar hegemonía a favor de un proyecto político que gira alrededor de Rodrigo Chaves. La ruta se inició durante su mandato, pero hasta ahora ha continuado en el de Laura Fernández. Este viernes, sin embargo, junto a sus colegas del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la mandataria firmó un documento con compromisos esperanzadores sobre la separación de poderes, el principio de legalidad y otros factores esenciales para el quehacer democrático. Esperamos que se respeten plenamente.

Los instrumentos utilizados para impulsar este modelo hegemónico han sido múltiples. Ataques sistemáticos y a menudo insultantes contra otros poderes de la República y órganos fiscalizadores. Intentos por controlarlos mediante manipulaciones del presupuesto. Dominio político de instituciones autónomas y empresas estatales. Cooptación de alcaldías, sobre todo en comunidades menos desarrolladas con alta dependencia de las transferencias del Gobierno Central. Amenazas a periodistas. Control de la narrativa pública mediante el uso de conferencias de prensa orquestadas, canales de comunicación estatales y medios e influencers afines o cómplices. Uso de la publicidad oficial para premiar a estos y penalizar a los independientes.

El nombramiento de Chaves como ministro de la Presidencia y de Hacienda, sin precedentes en el país, es evidencia de poder concentrado en una persona, que con frecuencia opaca a la presidenta. Además, le prolonga su inmunidad frente a una gran cantidad de procesos penales.

La anterior es una lista parcial. El informe abunda en varios de sus componentes –aunque no todos– y refiere a estudios internacionales comparados altamente respetados, que muestran descensos, aún leves, en nuestras normas y prácticas democráticas. Se trata del Índice de Estado de derecho 2025, del World Justice Project, y de Variedades de democracia , del instituto V-Dem.

La Sala Constitucional ha ejercido un importante contrapeso frente a muchos de estos y otros embates que exceden las competencias legítimas del Ejecutivo. Pero han sido frecuentes los ataques feroces contra algunos de sus integrantes y los desafíos deliberados a sus resoluciones. Entre los más notorios está la negativa a juramentar a Rocío Alfaro, representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, ordenada por ese tribunal.

El triunfo de Fernández en la primera vuelta electoral y la mayoría legislativa del partido oficialista (Pueblo Soberano) crearon condiciones para impulsar mejores políticas públicas; es decir, según apunta el informe, “para convertir la actividad gubernamental y legislativa en resultados sustantivos”, pero no ha ocurrido así.

La actual administración continúa con un orden de prioridades trastocado y ha subordinado la política pública a su afán hegemónico. Así, no solo acentúa el deterioro democrático, sino que también descuida retos esenciales para el país, compromete nuestro desarrollo y vulnera el bienestar general.