Los ciudadanos ya pueden descargar el documento PDF completo de la trigésima segunda edición del Informe Estado de la Nación 2026. El estudio salió a la luz este jueves 19 de noviembre.

Los interesados pueden descargar el texto en el sitio electrónico: https://estadonacion.or.cr/informes/.

Las personas interesadas ya pueden descargar el Informe Estado de la Nación 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El estudio es producido por el Programa Estado de la Nación (PEN), un centro de investigación y formación que pertenece al Consejo Nacional de Rectores (Conare) y examina el desempeño del país en cuatro grandes áreas: equidad social, economía, ambiente y democracia.

Según el PEN; en su edición 32, el informe mantiene el objetivo de funcionar como una herramienta de información ciudadana sobre el desarrollo humano sostenible de la sociedad costarricense. La publicación busca desarrollar instancias de rendición de cuentas, fortalecer mecanismos de participación y contribuir a la formación de acuerdos nacionales.